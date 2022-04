Reza la leyenda que cuando el escultor terminó la obra se la apareció Jesús y le dijo “Donde me conociste que tan bien me hiciste”. El resucitado llegó a Envigado desde Francia entre 1864 y 1874, no hay precisión sobre la fecha, y llegó antes de que el templo de Santa Gertrudis estuviera construido, por lo que estuvo muchos años en la casa de Ciriaco Ramírez, que era la propietaria de la imagen. A partir de este resucitado muchos escultores e imagineros locales comenzaron a hacer replicas, por las existentes en Itagüí, Copacabana, La Ceja y muchas partes de Antioquia y Colombia, los resucitados son similares, cuenta Edgar Salazar, coordinador de la logística de Semana Santa de Santa Gertrudis. Mide 3,70 metros de altura y aunque no tienen un cálculo de sus peso, Salazar dice que para sacarlo en la procesión se necesitan de 18 cargueros. Osorio dice que en el tema iconográfico de la Semana Santa, Envigado representa un hito muy importante a partir del Resucitado. La imagen está ubicada en la nave derecha de la parroquia y solo sale una vez el año, justo el Domingo de Resurrección.

4. Cristo del perdón, de Francisco Cano