“¿Qué es el arte? Si lo supiera, tendría buen cuidado de no revelarlo”, dijo el pintor español Pablo Picasso, y al parecer hay muchos más que tampoco saben que es, entre ellos el joven Noh Huyn-soo, que se comió un banano que hacía parte de la obra Comediante del artista italiano Maurizio Cattelan.

Pero Noh Huyn-soo no es ni el primero ni el único confundido con el arte. El año pasado una mujer mayor robó una chaqueta que estaba expuesta en el Museo Picasso de París. La mujer pensó que prenda, que hacía parte del trabajo titulado Old Masters, del artista catalán Oriol Vilanova, había sido olvidada por un visitante del museo y decidió llevársela. Cómo no era de su medida, la envió a una sastrería para que le hicieran los ajustes necesarios. La obra fue recuperada unas semanas después, cuando la mujer de 70 años volvió al museo y fue reconocida por los guardias de seguridad.

Algo parecido sucedió en el Museo Bolzano de Milán, donde una empleada de la limpieza limpió por error una obra de las artistas : Sara Goldschmied y Eleonora Chiari. La obra, denominada ¿Dónde vamos a bailar esta noche?, consistía en un cúmulo de botellas de licor y otros desperdicios de una fiesta pasada, de ahí que la mujer hubiera metido todo en bolsas de basura.

Lo mismo sucedió en Londres, en la galería Eyestorm, donde un empleado tiró a la basura una obra del artista británico Damien Hirst, pues tampoco entendió lo artístico de la obra. Cómo la empleada del museo de Milán creyó que el arte era basura, pues la obra estaba compuesta de botellas de licor, tazas de café y ceniceros repletos.