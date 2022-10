La pintura de Vermeer no ha sufrido daños, según el Mauritshuis, que ha cerrado la sala donde cuelga el cuadro mientras la policía lleva a cabo la investigación, y las otras salas del museo siguen abiertas al público.

Los dos activistas que aparecen en la imagen llevan puesta una camiseta blanca como miembros de la organización “Just Stop Oil”.

“¿Cómo te sientes al ver algo tan bonito y valioso siendo aparentemente destrozado ante tus ojos? Nos sentimos indignados. Este cuadro está protegido por un cristal. Está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos”, señala uno de ellos.