Tras tres años de silencio editorial James Ellroy –una de las firmas descollantes de la literatura estadounidense actual– vuelve al ruedo editorial con “Pánico”, la tercera entrega del segundo Cuarteto de Los Ángeles, publicado por Random House.

Los libros de Ellroy –calificados por la crítica con la etiqueta de novela negra– suelen narrar las facetas oscuras de los Estados Unidos. En este caso, “Pánico” saca muchos de los trapos sucios del Hollywood de los años 50. “Hollywood sigue siendo un lugar de pervertidos donde siempre están con el sexo o las drogas”, dijo Ellroy en una entrevista con Europa Press.

Ellroy es un cascarrabias: en varias ocasiones ha dicho no leer libros de sus contemporáneos ni interesarse por los temas de la actualidad. “Todo el mundo escribe sobre el hoy y a mí me importa una mierda, porque vivo en el pasado. Lo tengo todo en mi cabeza. Nunca utilizo Internet, no tengo cuenta de correo, no veo las noticias ni leo los periódicos ni enciendo la televisión”.

Con 74 años, Ellroy es muy conocido por el grueso del público por las adaptaciones al cine de sus novelas La Dalia Negra y L.A. Confidential.