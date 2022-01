¿Por qué la cultura de Medellín empieza el año fracturada?

2021 no trajo consigo la reactivación plena del circuito cultural de Medellín: el fantasma del déficit alarma a un ecosistema débil, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Además de tal circunstancia, las fisuras en los vínculos de la sociedad civil con el Estado completan un año de luces tenues y sombras largas. La disputa de Álvaro Ósmar Narváez Díaz –secretario de Cultura Ciudadana de Medellín– con el gremio del que proviene, el del teatro, y el muy cuestionado nombramiento de Ángel Ovidio González Álvarez en la dirección de la Biblioteca Pública Piloto fueron los temas que más desvelos le ocasionaron al universo cultural de la capital antioqueña.

Contra las cuerdas

La crisis económica llevó a los siete miembros de la Corporación Canchimalos –Santa Lucía– a dar el salto al vacío del desempleo: entregaron el primero de enero sus cartas de renuncia. Lo hicieron para aligerar el peso financiero de un grupo cultural con 46 años de gestión. Por lo pronto, se dedicarán a trabajar por horas en los proyectos artísticos y a buscar opciones laborales distintas, al menos eso informó Arturo Vahos, director de la entidad. Incluso, la permanencia de la sede está en vilo: los arriendos de enero y febrero –$5.750.000 cada uno– penden en la incertidumbre.

Los balances financieros de Canchimalos están subrayados en rojo: entre 2020 y 2021 dejaron de recibir $400 millones mientras el monto de pérdidas llegó a $200 millones. Los números son una soga atada al cuello. “El año pasado algunos teníamos unos ahorros no representados en dinero, sino en capacidad de endeudamiento. Ya para este año perdimos toda capacidad de endeudamiento, o sea si en este momento me dice usted ‘te presto un millón de pesos y me lo pagas en seis semanas’, no lo puedo recibir porque no puedo garantizar el pago’”, cuenta Vahos.

El 17 de noviembre el Concejo de Medellín le concedió a Canchimalos la Condecoración Orquídea, en la modalidad de mérito cultural. Al conocer la noticia –narra Vahos–, Álvaro Ósmar Narváez Díaz les propuso una reunión, llevada a cabo el 23 de noviembre a las 2:00 de la tarde. Al conocer la estrechez económica del grupo, el funcionario no ofreció alternativa distinta a la de esperar hasta abril la apertura de una convocatoria oficial. “Él dijo que posiblemente iba a hablar con una fundación, le envié la carta y nunca más volví a recibir respuesta”.

La de Canchimalos no es una realidad insólita, extraordinaria: otros colectivos –Agité Teatro, Ziruma y Elemental Teatro– están contra las cuerdas. Otros ya zozobraron: en 2021 cerraron sus salas Casa Arte y Teatriados. Si esto fuera poco, las tensiones entre Narváez y algunos gestores municipales de cultura han llegado a puntos críticos.