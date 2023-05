Este festival tendrá más de 30 restaurantes con una oferta de comida italiana, parilla, mexicana, comida callejera, cocina de autor, veggie, postres y más de 120 emprendimientos de Medellín de accesorios, moda, entre otros.

El festival abrirá sus puertas el viernes a las 2:00 p.m. e irá hasta las 2:00 a.m., el sábado a las 10:00 a.m. y cerrará a las 2:00 a.m.; el domingo será a las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 a.m.; y el lunes festivo desde las 10:00 a.m. y se clausura a las 12:00 a.m.

Las entradas ya están disponibles para la venta en La Tiquetera, por un valor de solo $25.000 pesos por día y también por combo con descuento.