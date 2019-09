Patricia Ariza ganó el premio nacional de cultura

Son 50 años en los que no se ha detenido como artista. Tiene 74, pero su fuerza y sus ganas de continuar la hacen sentir con espíritu de joven. Esta mujer, que nació en Santander, no solo se dedicó a construir un legado teatral, ha demostrado que quienes las rodean hacen de ella lo que es.

“Desde muy pequeña escuché a mi padre declamar poemas, cantar y tocar la bandola. Creo que fue durante ese tiempo que se me despertó la sensibilidad. Además, en mi adolescencia mi hermano solía hablarme de los nadaístas, y esas historias me conmovieron. Realmente iba tener otro destino, estudié bachillerato y me expulsaron del colegio, ese hecho fue dramático para mi familia, entonces me fui de la casa. Mi hermana mayor vivía en Medellín y allí conocí a Gonzalo Arango, un gran poeta nadaísta. Empecé una etapa artística que me marcó para siempre. Éramos un grupo muy rebelde y rompíamos con la cotidianidad”.