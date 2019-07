Pedro Nel Gómez, arte y memoria

Fue su esposa, Giuliana Scalaberni, quien le insistió en conservar sus obras y no venderlas. En carpetas, entre anaqueles y escondidas debajo de las camas, el artista guardaba sus más de 3.500 piezas de arte (Y CABÍAN), que ahora resguarda la Casa Museo en su nombre –cerca de 700 están en colecciones privadas–. Desde 1974 hasta el 2000 Clío Gómez, hija de Pedro Nel, le ayudó a su padre a administrarla. Durante esta época logró inventariar 2.200 piezas. “Lo que más recuerdo de ese periodo es que yo hacía hasta lo imposible para no darle las obras que él quería retocar. Ni siquiera le dejaba las llaves de la bodega para que los trabajos no se perdieran”, recuerda Clío.