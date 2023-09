“La mayoría del contenido de Perros Criollos es drama que se vuelve chistoso. Es una tragicomedia en todo sentido . Y conectar con eso tan trágico tiene una cosa muy bonita y es poder entender tu realidad. Para mí, lo más chimba que le podemos dar a nuestra audiencia es decirle, usted no está solo en ese dolor o en esa dificultad , existe la manera de sobreponerse. Nosotros estuvimos donde usted está”, dice Julián Gaviria, eldelasfotos, el director.

El éxito es rotundo. El truco es que no hay truco . Que las historias pasaron, que son verdad. La gente lo sabe porque esas historias, son las historias de casi todos, aunque no muchos se atrevan a contarlas. Ahí radica la grandeza de Perros Criollos en hablar de eso que ha sido motivo de burla, de vergüenza, de dolor, ponerlo en palabras, encontrarle la gracia .

Con la comedia se transforma la anécdota, con la honestidad se crea un vínculo, por eso la relación de los Perros Criollos con su audiencia es mucho más que risa y admiración. Es un asunto de representación. Son una manada, son todos criollos y todos los criollos son especiales, únicos, ahí está la gracia.

Perros Criollos es un fenómeno porque celebra lo cotidiano, porque no representa lo que la gente quiere ser, sino lo que es y no hay nada más especial que eso que cada uno es, porque entre las personas no hay dos iguales, como entre los perros cuando son criollos.

Por eso llenaron dos veces La Macarena y han agotado casi cada una de las presentaciones que han hecho o están por hacer, no importa si es en Madrid, España o en Villavicencio, Meta. Y lo han hecho sin la ayuda y la complacencia de los medios tradicionales. No la necesitan porque no los representan.

Porque ser criollo es celebrar lo que casi siempre ha sido motivo de burla y discriminación —por montañero, por ordinario, por mañe— y Perros Criollos apuesta por eso, por “darle valor a lo que mucha gente quiere esconder, por hacerla sentir orgullosa de lo que es, para que sientan que progresar no es necesariamente cambiar, dice Julián, y agrega, yo he sido muy fan y muy gomoso de las redes sociales y las plataformas desde que salieron porque siempre me pareció que era la forma más chimba de democratizar otras culturas y otras formas, porque esas grandes industrias aplastan cualquier iniciativa diferenciadora, es una masacre contra la autenticidad”.