“Ay-ay-ay, soy un mujeriego // Ay-ay-ay, y yo nunca lo niego // Cuando me robo a una, chao y hasta luego // Ay-ay-ay, me gritan “Mujeriego”, dice el pegajoso coro, con el mismo tono y ritmo acelerado de los merengues de los años 80 y 90 del siglo XX, del género que inmortalizó nombres como los de Juan Luis Guerra, Sergio y Wilfrido Vargas.

Abrió el camino

“Mujeriego” fue el primer coqueteo, pero no el único ni el último que el reguetón le ha hecho al merengue.

“Cuando nosotros sacamos la canción no había ningún merengue en el mercado y fue impresionante verla entrar al listado de las 23 canciones más sonadas del planeta, siendo un merengue hecho por un par de reguetoneros paisas, que puso a todos a hablar del género. No quiere decir que por nosotros otros hayan decidido grabar, pero abrimos esa posibilidad”, reitera SOG, que se sorprende por la facilidad que tiene para producir y “arreglar” un merengue.

“Es como si lo hubiéramos cantado toda la vida”.

“Mujeriego!, me gusta vacilar // ¡Mujeriego!, yo te saco a bailar // ¡Mujeriego!, la vecina está buena // ¡Mujeriego!, yo ya le cogí la vena”.

Rosalía y Bad Bunny

Tras esa inesperada incursión del merengue en estos tiempos dominados por la música urbana, el experimento antojó a otros reguetoneros. El boom llegó de la mano de la española Rosalía y la canción “Despecha”, que presentó en junio de este año.

El tema fue escrito por varios compositores, entre los que estaban el puertorriqueño Nino Seguerra. “Despecha” es uno de los temas imperdibles de la gira Motomami, que la artista adelantó este año por América Latina. El sencillo tuvo tanto impacto que fue incluido entre de las 100 mejores canciones del año de la revista The Rolling Stone.

El tema de Rosalía ocupó el quinto lugar en el top, detrás de “Tití me preguntó” (Bad Bunny); “Cuff It” ( Beyoncé), “Bad Habit” ( Steve Lacy) y “Karma” ( Taylor Swift), en ese orden. “Baby, no me llame’ // Que yo estoy ocupá’ olvidando tus male’ // Ya decidí que esta noche se sale // Con toda’ mis motomami’, con toda’ mis gyale’”, canta la artista de 30 años.

La interpretación no solo cautivó a sus seguidores, que se hacen llamar “Rosaliers”, sino que el mismísimo dominicano Juan Luis Guerra destacó el trabajo creativo de mezclar patrones musicales de la bachata y el merengue con el flamenco.

“Rosalía es digna de análisis musical, hizo el álbum del año tanto en producción, arreglos, sonido, y por su hermosa voz”, expresó el músico en una entrevista con la cadena Univisión.

Benito también

El cantante puertorriqueño Bad Bunny estrenó en mayo de este mayo “Un Verano Sin Ti”, el cuarto álbum de estudio y quinto en su carrera. Un disco con 23 canciones, que es considerado el trabajo musical del año por Time.

El cantante, que en noviembre pasado tuvo dos conciertos en Medellín, se pasea en el álbum por el reguetón, el trap, el rap, el merengue, la bossa nova, el reggae y la lambada, entre otros ritmos que usó para cantarles a las relaciones amorosas, el empoderamiento femenino, las playas y el sol.

Además, los videos en Youtube fueron publicados en formato 360° para que los seguidores pudieran interactuar.

Un trabajo que demuestra la versatilidad de Bad Bunny y de como el reguetón se apropia y aprovecha de los sonidos de otros géneros para innovar y sorprender. Incluyendo un merengue, que parecía perdido en el siglo pasado.