El filme se impuso a “ Luca”, “Raya and the Last Dragon”, “Flee” y “The Mitchells vs. the Machines”.

Otros ganadores de la noche

Mejor maquillaje y peinado: The Eyes of Tammy Faye

Mejor diseño de producción: Dune

Mejor edición: Dune

Mejor banda sonora: Dune

Mejor cortometraje: The Long Goodbye

Mejor corto animado: The Windshield Wiper

Mejor sonido: Dune

Mejor corto documental: The queen of basketball

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose - West Side Story

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur - Coda

Mejor guion adaptado: Sian Heder por Coda

Mejor guion original: Belfast

Mejor película extranjera: Drive my car - Japón

Mejor diseño de vestuario: Cruella

Mejor película animada: Encanto

Mejores efectos visuales: Dune

Mejor fotografía: Dune

Mejor documental: Summer of Soul

Mejor canción original: No time to die de Billie Eilish y Finneas o’Connell por No time to die

Mejor actriz: Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye

Mejor actor: Will Smith por King Richard

Mejor dirección: Jame Campion por El poder del perro

Mejor película: Coda