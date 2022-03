“Este fin de semana, mi esposa dio positivo de covid. Ella está bien. Los niños y yo dimos negativo, pero por precaución, no iré a los Óscar ”, señaló Miranda en su cuenta de Twitter.

Lin-Manuel Miranda, nominado al Óscar a mejor canción original por “Dos oruguitas”, del filme de Disney “Encanto”, inspirado en Colombia, anunció que por precaución no acudirá este domingo a la ceremonia de entrega de los premios en el Dolby Theater de Los Ángeles, porque su esposa Vanessa Nadal ha sido diagnosticada con covid-19.

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular “We Don’t Talk About Bruno”, pero se decidió elegir “Dos oruguitas” –en español en todas las versiones del filme– para la postulación al premio porque representaba mejor el espíritu de la película.

Miranda opta al Óscar por segunda vez tras la nominación que consiguió por “How Far I’ll Go”, de “Moana”, en 2017.

“Encanto” se medirá por el Óscar a mejor banda sonora con “Dune” (cuya música ha sido compuesta por Hans Zimmer), “Don’t Look Up” (Nicholas Britell), “The Power of the Dog” (Jonny Greenwood) y “Madres Paralelas” (Alberto Iglesias).

“Dos oruguitas” compite por el Óscar a mejor canción con “Be Alive” (”King Richard”), “No Time to Die” (del filme homónimo de James Bond), “Down to Joy” (”Belfast”) y “Somehow You Do” (”Four Good Days“).