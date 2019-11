Este libro recorre las esquinas de Medellín

Desde lo alto de un morro, contemplando la ciudad como un montón de puntos naranja, que juntos parecen una brasa que después del fuego guarda todavía algo de vida, el fotógrafo Tom Griggs capturó la imagen que veía.

Eso fue hace ya diez años, cuando el estadounidense se puso a recorrer la ciudad, desde sus ojos de extranjero. En vez de poner su mirada en el edificio Coltejer o en las estatuas de Botero, como lo haría un turista, se subió a lo más alto para mirar Medellín desde arriba. También se metió entre las cuadras y los recovecos para retratar la cotidianidad de sus esquinas.

Más de 10.000 imágenes componen su archivo y aunque Griggs había colaborado un par de veces con la editorial Mesa Estándar, muchas seguían guardadas. Tragaluz, Angosta y Mesa Estándar se unieron para rescatarlas en un proyecto editorial en conjunto. El propósito: hablar sobre Medellín.

“Venimos trabajando juntos y me parecía bonito un libro entre los tres, no solo compartir en las ferias, sino que lográramos un hijo entre los tres y ese hijo natural era un libro”, explica Pilar Gutiérrez, directora de Tragaluz editores. Lo consiguieron y lo llamaron Puntos de vista, que reúne la mirada de 46 autores frente a imágenes que alguna vez estuvieron en los ojos de Griggs.

Gilmer Mesa, Elkin Restrepo, Esther Fleisacher, Héctor Abad Faciolince, Esteban Duperly, Elizabeth Builes y otras cuarenta personas, cuyas labores y perspectivas de la ciudad varían, escogieron una de las fotos de ese archivo guardado y tuvieron la completa libertad para plasmar en una página lo que quisieran, un poema o un cuento inspirado en la imagen que eligieron.

“Lo que me entusiasma del libro es la diferencia”, señala Miguel Mesa, director de Mesa Estándar. “Es como un caleidoscopio”, agrega Alexandra Pareja, de Angosta, sobre esas perspectivas.

No es un dictamen fijo ni una guía para recorrer Medellín, “es ella en su transcurrir convencional. No está observando un barrio en particular, no está obsesionada con la pobreza o la riqueza, sino con la vida de lo que nos toca a todos: con esas esquinas, esas aristas que atravesamos todos –cuenta Mesa–. Esos puntos intermedios por los que uno cruza cuando va de un lugar a otro”.

Desde hace tres años, esas editoriales han unido fuerzas para sus viajes a la Feria del Libro de Guadalajara, que este año se celebra desde el 30 de noviembre. Esta vez llegarán juntas con sus múltiples miradas y ese libro que las une.

Editar a seis manos

Mesa Estándar hizo la selección de 100 imágenes para que los autores escogieran. De allí cada quien se fue con su foto a crear. Tragaluz y Angosta se encargaron de la edición y la corrección de los textos. “Hubo sastrerías difíciles de hacer, pero era emocionante”, cuenta Pareja, quien dice que el proceso se gestó de manera rápida, como quien arma una fiesta de repente, ir llamando a los autores, como invitados. El proceso duró aproximadamente seis meses.

Luego “era lindo ver cuando estaban listos los manuscritos”, dice, como quien recibe las confirmaciones de asistencia al jolgorio. “Teníamos tantas ganas de hacer un libro que de verdad aportara, que cada uno puso su saber y fue un trabajo en equipo”, añade Gutiérrez.

Además, la dinámica esta vez giró en torno a la imagen. “Usualmente los que trabajamos con libros estamos acostumbrados a ilustrar textos, pero esta vez fue al revés. Los textos acompañan”, cuenta Mesa. Las 46 perspectivas reviven miradas de esas que parecen esconderse, pero están, en realidad, a simple vista.