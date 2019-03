¿Qué tanto teatro consumen los antioqueños?

Este sector no solo está conformado por sus escenarios y lo que se hace en ellos. Hay una tradición teatral en Medellín que ha permitido que hoy existan encuentros y festivales especializados de todo tipo (comunitario, títeres, monólogos), que han fomentado la participación de más público.

Según cálculos aproximados que hacen líderes de este sector y entidades estatales, porque no hay un estudio oficial de medición , en Medellín más de 600.000 personas asisten a espectáculos de artes escénicas, categoría que incluye danza, ópera, clown, stand up y similares. Estas cifras salen en parte de las salas de teatro, es decir, lugares con taquilla dedicados en esencia a ellas, así incluyan en su programación actividades como conciertos o conferencias.

La casa del Pequeño Teatro, que este año cumple 45 años, no es tan pequeña como el nombre. De estilo republicano, tiene dos salas, una de Cámara, con capacidad para 80 personas, y la principal, para 500. En esta se hicieron cerca de 450 funciones y recibieron alrededor de 62.000 espectadores el año pasado. A este teatro en la ciudad lo acompañan otros 31, con distintas propuestas teatrales. ¿Qué tanto se ven? ¿Hay público para ellas?

Lo que se sabe hasta ahora sobre asistencia se debe a programas de apoyo como Salas concertadas, un recurso de la Alcaldía municipal asignado a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana para garantizar el funcionamiento de estas durante el año –aunque los recursos no abarcan todo ese periodo por falta de presupuesto (ver gráfico)–.

Además de ponderar el público, se puede diagnosticar este sector con otra categoría de medición: la cantidad de eventos que se hacen.

Desde 2012 el Ministerio de Cultura creó el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas –Pulep–, una plataforma de información y registro en la que los productores inscriben cada evento que hacen en el país.

El sistema facilita trámites y reporta estadísticas de las artes escénicas. El anuario del Pulep reporta que en 2018 en Antioquia hubo 1.464 presentaciones únicas (no se contabilizan las repeticiones en el mismo lugar), de las cuales 1.171 ocurrieron en Medellín. También se registraron más de 80 escenarios de ciudad, es decir lugares en los que hubo espectáculos de artes escénicas como parques, salas, auditorios o incluso centros comerciales.

Las cifras del Ministerio son estimativas y no concluyentes porque no todos los productores registran sus eventos en el sistema –un vacío de la Ley de Espectáculo Público es que no hay una normativa que obligue a hacer este registro–. Aún así, es una lectura más cercana.

Del mismo modo, la Secretaría de Cultura tiene su propia cifra, si bien no muy lejana a la del Ministerio. Para la entidad del municipio en el último año, entre el 30 de mayo y el 30 de noviembre, se hicieron más de 1.277 funciones de artes escénicas en la ciudad.

Si se añaden los meses faltantes y se triangula para llegar a un periodo de 10 meses (tiempo en el que hay agenda teatral) se obtiene que más de 2.000 eventos de este tipo se hacen en la capital de Antioquia en 365 días.

Más actores

Hace 25 años habían cinco salas en esta ciudad. Hoy existen alrededor de 30 espacios que están moviendo público y una serie de grandes escenarios y eventos que engordan las cifras de asistencia.

Esto sin contar que hay colectivos que no tienen escenarios, pero que permanecen activos. Los cálculos del Consejo Municipal de Teatro incluyen 30 grupos sin sede propia (a parte de los 31 señalados).

El número, sin embargo, podría ser mayor teniendo en cuenta que muchos no dicen que existen, surgen temporalmente u obedecen a otras dinámicas, como los artistas callejeros.

“Todo eso lleva a un crecimiento exponencial de público: hay más acceso a salas, más apoyo del Estado, se ha fomentado la Red de Creación Escénica de Medellín que mueve más o menos 32 proyectos con cerca de 1.000 jóvenes, hay una agenda sistemática de artes escénicas en lugares como los Parques Biblioteca. Todo esto moviliza más espectadores, multiplica la cantidad de eventos, especiales y encuentros de formación”, dice Jaiver Jurado.

Se sabe que de las 32 salas, la mayoría están en el sector del Centro (13 pequeñas, medianas y grandes), el público llega de distintas partes. “Hay ocasional que se vuelve permanente. Contrario a lo que cualquiera esperaría, tenemos muchísimas personas de Envigado, Sabaneta, Bello o Copacabana”, explica Gustavo García, actor de La Hora 25, ubicado en el barrio La América, al occidente del Valle de Aburrá.

Para Daniel Sanín, director y fundador de Acción Impro, compañía pionera en 2002 en teatro de improvisación, se están creando nuevas propuestas, lo que ha diversificado el público que va a las funciones y mejora las posibilidades de visibilización.

“Cuando salí de la universidad no había casi opciones. Ahora que hay más salas, mejor equipadas, más oferta y, por lo tanto, calidad”, explica.

En parte, la Ley de Espectáculos Públicos –de donde sale el Pulep– ha contribuido a mejorar la infraestructura teatral de la ciudad y del departamento. En Antioquia se intervinieron 17 escenarios desde 2012 hasta 2018 en dotación, mejoramiento y adecuación a partir del recaudo que genera la Ley (ver gráfico).