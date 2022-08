El camino en la música era casi que inevitable para Bera, así lo reconoce la propia artista popular conocida como “La reina del despecho” e hija del popular “Pistolita”, insignia de la agrupación Los Legendarios, que acompañó a Darío Gómez en sus conciertos y grabaciones.

A los siete años, mientras jugaba con muñecas ya tarareaba las canciones de Pepe Aguilar que su papá (Aníbal Ramírez) interpretaba con su guitarra en la sala de la casa.

“Ya en el colegio, en primaria, las monjitas organizaron un bazar y yo me aventé y dije que quería cantar, esa fue mi primera vez. A las monjitas les gustó como lo hice y me metieron al coro de la iglesia y ya cantaba en todos lo eventos y fechas especiales”, cuenta Bera, cuyo verdadero nombre es Beatriz Ramírez.

Cuando terminó el colegio decidió estudiar Diseño de modas, se graduó, pero no se sintió atraída por el tema, no se sentía feliz. “Entonces empecé a tomar clases de técnica vocal y expresión corporal y los caminos de Dios son tan perfectos que me enteré de que en Discos Fuentes estaban haciendo una audición solo para mujeres y allá llegué y a los 20 días me llamaron a una reunión y me imaginé que iba a estar con otras aspirantes y me dijeron que había sido seleccionada y que querían un proyecto de música popular”, recuerda Bera al señalar que eso fue entre 2003 y 2004.

De Fonda en fonda

Tras grabar su primer sencillo A qué no adivinas, autoría de su papá y que grabó al lado de Los Legendarios, en Fuentes le pidieron un nombre artístico.

Tras buscar mucho y darle vueltas a muchos nombres se dio cuenta que las iniciales de su nombres formaban Bera y desde entonces así es conocida.

A la par de sus primeras grabaciones, comenzó a recorrer todas la fondas del Valle de Aburrá mostrando su trabajo, un camino que recorrió, entre otras, al lado de Paola Jara.

“Con la promoción de A qué no adivinas, en la emisora Olímpica el director me llamó La reina del despecho y desde eso trabajo con ese título, hasta que Darío Gómez viendo mis luchas me dijo que yo sí era La reina del despecho”, anota.

“Hace tres meses que grabé la canción con ese título (La reina del despecho) y el maestro (Darío Gómez) puso su voz para decir que era yo su reina del despecho”: cuenta con emoción la artista que siempre luce sombrero y botas, que ya hacen parte de su esencia.

Sobre el sello que la identifica, Bera dice que la gente la reconoce por la fuerza de su voz, “porque me empeliculo, en tarima, me transformo, me meto en la canción, la vivo de lleno, y por las letras de las canciones, en las que les tiro duro a los hombres, no lo suficiente...(risas). Personalmente me ha tocado muy duro, porque no he sido afortunada en el amor”, reconoce.

Tras la muerte el pasado 26 de julio de Darío Gómez, Bera ha estado más cerca que siempre de su papá Pistolita, acompañándolo permanentemente, “porque a él le ha dado muy duro, hay momentos en los que se quiebra totalmente”.

Hace un par de semanas retomó la promoción del tema La reina del despecho, un tema que cada vez que canta siente que Darío Gómez está a su lado susurrándole “Bera, dales como tú sabes”, tal y como se lo decía cada vez que compartían una tarima.