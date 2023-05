Entregados los Premios Pulitzer, dos argentinos entre los galardonados

El periódico The New York Times y la agencia de prensa Associated Press recibieron el lunes premios Pulitzer por sus coberturas de la guerra en Ucrania.

The New York Times (NYT) y sus periodistas obtuvieron el galardón, una de las recompensas más prestigiosas para la prensa estadounidense, en la categoría “reportaje internacional” por su “incansable cobertura de la invasión de Ucrania por Rusia, en particular una investigación de ocho meses sobre los muertos ucranianos de Bucha y la unidad rusa responsable de esas masacres”, anunció en un video Marjorie Miller, administradora de los Pulitzer.

Los fiscales ucranianos afirman que las fuerzas rusas mataron unos 1.400 civiles en el sector de Bucha, al norte de Kiev, donde cuerpos fueron hallados tras el retiro de tropas de Moscú a finales de marzo de 2022.

Bucha se volvió el símbolo de los crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso tras la invasión de Ucrania que debutó en febrero de 2022.