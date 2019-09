Para usted, que quiere ser escritor

Tercos porque además de ser un acto casi rebelde frente a aquellos que dicen que ya no se lee o que no se puede vivir de la escritura, también hay que derrumbar las angustias y frustraciones propias que hacen que tantos textos queden inconclusos o que simplemente se pierda la esperanza en ese acto tan necesario que es la escritura.

“Tú puedes inventar algo que no viviste, pero que te gustaría vivir”, añadió la señora. Manuel, extrañado, le contestó que eso sería decir una mentira. Ella le dijo “no importa, para eso son esos diarios de vida. Tú cuentas la mentira, después cierras el diario, le pones el candado y ahí se quedó la mentira encerrada”.

Pero un día, Manuel se quedó sin experiencias novedosas. “Le dije a ella que no quería dejar en blanco, pero no tenía nada de qué escribir”. Entonces, su madrina se le acercó y le susurró una palabra que fue fundamental para ese futuro autor de libros: “inventa”.

Una madrina, quien no sabía que estaba aportando para volverlo un voraz lector y un potencial escritor, le regalaba libros ocasionalmente. Poco a poco iba creciendo su biblioteca y asimismo las historias que empezaban a habitar en su cabeza.

Este autor nació en la ciudad costera de Valparaíso, muy cerca de Santiago de Chile. Es Doctor en Filología Hispánica. Ha escrito obras como El niño del pasaje, Mágico Sur y El collar de perlas negras. “Mi principal consejo es que antes de que escriban, lean. No hay escritura sin lectura, porque la lectura te inspira y te empuja. Un libro te impulsa a escribir otra cosa, te remece cosas internas. La experiencia de lectura es maravillosa y te estimula para que escribas otro cuento”. Por ahora anda leyendo un libro que le saltó a las manos en la Fiesta y se está llenando de ideas.

Este escritor y Ph.D de la Universidad de Columbia, aunque no es muy optimista frente a la vocación de ser escritor, reconoce que quien quiere lo logra. “Quien tiene el bicho y la enfermedad por dentro de escribir historias con la voluntad de publicarlas, no importa el consejo que le des, lo va a conseguir. Es una obsesión que está por encima de las fuerzas de la naturaleza”, cuenta. En su experiencia como escritor hace una recomendación mucho más práctica, “les diría que no trabajen en Word, es difícil de fraccionar, es una cadena hacia abajo e impide otras simulteneidades. Yo uso un programa que se llama Scrivener”.