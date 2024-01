“Yo trabajé 10 años en el café de Otraparte, soy una de las empleadas que renunció ese día porque ya no aguanté más”, se lee en el inicio de uno de los testimonios de una mujer que renunció recientemente.

Al parecer, la renuncia masiva ocurrió debido a desencuentros por el planteamiento de nuevas ideas para incorporar en el lugar de trabajo.

“Tenemos la grabación del gerente Juan Carlos Posada que dice que no hay nada que hacer, que la decisión ya estaba tomada. Se iban a hacer dos perfiles para retirar las propinas, tanto así que no iban a ingresar a la cuenta de la corporación, iba para una cuenta externa. Y ahí me pregunto: ¿esto es legal?”, continúa el mensaje de la exempleada.

Desde el Café de Otraparte explicaron, en un comunicado a la opinión pública, que varios de sus compañeros manifestaron la inconformidad “frente al planteamiento de ideas y propuestas que nunca fueron decisiones y que se pusieron en consideración del grupo de trabajo”.

Entérese: Bukz, la historia de un paisa que siguió su sueño y este año venderá más de 200.000 libros

“Este lugar es un pulmón verde y el cien por ciento (100 %) de sus excedentes son invertidos en el cuidado de los seres, las artes y las culturas, tomando como eje fundamental el legado de Fernando González. Siempre hemos procurado el bienestar de cada uno de los ‘seres de Otraparte, de todas las personas que habitamos y nos esforzamos diariamente en este lugar abierto, sin rejas, un espacio público que genera y busca permanentemente recursos para la inversión social, lo cual implica por supuesto ser una entidad socialmente responsable”.