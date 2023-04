“Yo quería estar en la calle, quería ver las historias de la gente en la calle. En esas reporterías tenía accesos a la ciudad que no me daba nadie más , que era muy difícil tener sobre todo esas zonas de crimen y tantas cosas que pasaban. Quería contar historias de largo aliento y el día a día del periodismo no te permite eso siempre, pero si encuentras una constante, como los homicidios, como la violencia, se puede uno apropiar de esas historias”, dijo.

Los capítulos

El libro No pase tiene cuatro momentos, cuatro segmentos: La ciudad interior, la ciudad drogada, la ciudad luminosa y la ciudad asesina.

La ciudad interior muestra y habla sobre gentrificación, pero contado desde la intimidad de una familia que vive en un barrio del Poblado, que a muchos les parece una invasión pero no lo son, “sino que llevan ahí 60 años desde antes de que el Poblado fuera lo que es ahora y es gente que ha heredado esas casas de sus familias y de alguna forma se han estado resistiendo a la gentrificación, no se han ido, no han vendido, pero entonces sufren muchos tipos de violencias, las empresas constructoras los amenazan, casi que los obligan a vender, si no venden les ponen un edificio al lado, todo es súper costoso para ellos, los tratan como si fueran invasores”.

La ciudad drogada muestra la fracción de una pandilla en Castilla a quien estuvo documentando por cerca de ocho meses. Entonces, La ciudad luminosa es la historia de una familia a la que le asesinaron uno de sus hijos porque no paró en un retén policial. “Él venía por la autopista, tenía 21 años, no paró en el retén y lo mataron. Yo cubrí la escena del crimen pero después también empecé a ir a donde la familia, tuve como una conexión con Lorena, la mamá, y yo le propuse hacer algo más largo con ellos, no quería que esto fuera una noticia y ya, y le propuse que hiciéramos un capítulo del libro sobre ellos después del asesinato”.

Y la cuarta parte, La ciudad asesina, nació de esas experiencias reportando la muerte en el periódico Q’Hubo: “Los homicidios son algo muy directo, pero como no quería que todo se quedara en la superficie empecé a interesarme también por las historias de las familias que eran víctimas de estos homicidios”.