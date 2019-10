Sara Corrales, una máster en la cocina

Cuando pisó el set de Master Chef Celebrity su experiencia en la cocina se limitaba a hacer huevos o calentar arepas, hoy es una exigente cocinera.

Su talento tiene sorprendidos a los jurados del reality, que ven como cada ocho días la artista antioqueña, de 34 años, sorprende con sus propuestas y recetas.

El programa se grabó en el primer semestre de este año y tras su paso por la producción de RCN regresó a México, donde está radicada hace varios años. Allá hizo un calendario, terminó de grabar una serie y lideró varias campañas como modelo.

¿Usted reconoció que no sabía nada de la cocina, cómo logró tan buenos resultados en Master Chef?

“La respuesta es muy fácil: con mucho estudio y disciplina, no hay otra explicación, cuando uno se propone las cosas y las quiere de verdad las puede lograr, llegué al programa sin idea de hacer nada, nunca había hecho una bandeja paisa, un sancocho o un ajiaco.

Nada me ha quedado grande en la vida y cuando decidí estar en el programa era porque quería salir victoriosa y la única manera de hacerlo era estudiando. Me tocó durísimo, me recogían a las 5:30 de la mañana en el hotel, ya debía estar peinada y maquillada, grababa todo el día, a las 9:30 de la noche llegaba al hotel y a las 11:00 comenzaba clases”.

¿Cómo fue esa preparación?

“Hice de todo, contraté una chef que iba al hotel y me daba lecciones, compré de todo, ollas, utensilios, cosas del supermercado, la agenda que nos dieron la agoté en 15 días, anotando recetas, tips, recomendaciones, cosas que veía en internet y lo que aprendí. Lo logré a punta de sacrificio y estudio, hubo días en los que solo dormía dos horas, pero llegaba al día siguiente con la cabeza llena de ideas y conocimientos, fue muy duro, pero valió la pena”.

¿Master Chef la sacó de la rutina de la actuación?

“Soy una mujer de retos, me encanta estar aprendiendo cosas nuevas, yo misma me reto, esto fue una prueba de Sara hacia Sara. Nada me ha quedado grande. Yo misma me sorprendí de este proceso, de la tranquilidad, entre comillas, con la que enfrenté los retos. Fui superbuena compañera, me gustó el proceso que viví”.

¿Ya comenzó a aplicar en su día a día lo aprendido?

“Uno ya no va a un restaurante de la misma manera, empieza a mirar detalles, a decir, se les pasó el término, el emplatado no está bonito, pusieron el pescado al revés, la vida no volvió a ser igual”.

¿En qué otros proyectos está?

“Regresé a México y de una hice un calendario para el año entrante, así que comienzo 2020 con el pie derecho, la producción fue en la rivera Maya. Acabo de terminar una serie con Televisa, que se titula Cita a ciegas, con actores como Édgar Vivar (el señor Barriga) y Victoria Rufo.

He estado adelantando mis campañas de modelaje, muy activa todo el tiempo, también estoy abriendo un restaurante en Medellín, de comida saludable, ya venía con esa idea, pero Master Chef Celebrity me inspiró y fue el empujón que necesitaba”.