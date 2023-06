Aunque el personaje no había tenido mucha figuración, con excepción de una película en 1984 que no tuvo mucho impacto, tomó mucho protagonismo gracias a la serie Flash, que emite Warner.

El estreno en cines de The Flash , la cinta más esperada del universo DC del mundo cómic, no solo cautiva por la presencia de varios Batman y Superman en la historia, sino por la aparición de Supergirl como eje central de trama.

Cuando surgió llevar a Flash al cine se creyó que Melissa Benoist, que la interpretaba en la serie, se iba a quedar con el papel en la pantalla grande, pero los directores decidieron hacer un casting, que ganó Sasha Calle,

¿Paisa?

Sasha, de 27 años, nació en Boston, Massachusetts, y sus padres son colombianos, que se regresaron a vivir al país cuando ella tenía 10 años, por lo que maneja a la perfección el idioma español con un marcado acento paisa.

Alcanzó su reconocimiento como actriz en 2018 cuando estuvo en The Young and the Restless, una novela que gira alrededor de tres familias adineradas en la que interpretó a Lola Rosales, rol por el que fue nominada a los Emmy como mejor artista joven en 2020.

En recientes entrevistas reveló que no viaja a Colombia desde antes de pandemia y que espera que tras el boom del estreno Flash poder venir, para reencontrarse con su familia.

“Interpretar a Supergirl es un verdadero honor. La amo con todo mi corazón. Es una clase de heroína. Creo que es hermosa y fuerte, pero también tiene complejidades como cualquier otro ser humano, aunque sea extraterrestre. Creo que siempre diré que interpretar este rol es uno de los más grandes honores de mi vida y me siento orgullosa y honrada de encontrarme con ella, sentirla y experienciarla”, dijo Sasha en una entrevista que divulgó Warner Bros.