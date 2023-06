Las inconformidades del sector

Primero: hay preocupación por la lentitud para llevar a la realidad las cosas que se prometieron en campaña. Una de ellas es la de poner en marcha un sistema cultural que incluya a más ministerios y no se restrinja a la cartera de cultura. En ese sentido se entiende la propuesta de activar mil colegios en los que las artes y los oficios se integren a la educación básica. Esa idea, que ya había empezado a caminar en los pocos meses en que Patricia Ariza estuvo al frente de la dependencia, se truncó con su salida, en la primera crisis de gabinete del gobierno del Pacto Histórico. La segunda línea en la que se hizo hincapié fue en la inconveniencia de mantener un ministro encargado y no uno en propiedad. Sin embargo, según varios consultados para esta nota, el asunto no se resuelve con la ratificación de Zorro en el cargo: ahí no lo quieren. Y es que muchos de los inconformes indican que Zorro encarna una variante de la gestión cultural inclinada a las bellas artes, en particular a la música clásica. No obstante, Zorro es una de las fichas de la primera dama, Verónica Alcocer, en el gobierno y eso explica su ascenso, en opinión de los analistas, cuando no estaba en los cálculos de nadie.

Sobre Jorge Eduardo Zorro

Antes de continuar hay que decir quién es el ministro encargado. Educado en la Universidad Nacional y en el Conservatorio de Moscú –por los años de la URSS–, Jorge Eduardo Zorro se ha dedicado a la vida académica, ocupando cargos en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la Nacional y en la Antonio Nariño. Cuando el país conoció la noticia de su llegada al cargo también supo que su vínculo con la familia presidencial nació porque las hijas del matrimonio Petro Alcocer estudiaron música en una academia fundada por él. También se sabe que Zorro estuvo en el programa de orquestas de la alcaldía de Bogotá cuando Petro era el alcalde mayor. Y ese, precisamente, ha sido su tropiezo con una parte del sector cultural del progresismo: su predilección por la música clásica. Al conocerse, verbigracia, el plan de gestión de Zorro para la música sus adversarios lo calificaron de ser una propuesta “desorganizada, repleta de enunciados incompletos, eurocentrista y andinocentrista (...) Sin visión de industria musical y con expresiones urbanas y juveniles totalmente excluidas”, dijo un músico que pidió no ser citado con su nombre.

La tercera cosa que se dijo en la reunión es que los firmantes no hacen parte de la oposición. “No estamos en la oposición, pero tampoco somos un comité de aplausos”, le dijo Rubiano a EL COLOMBIANO. El presidente tomó notas, habló, pensó en voz alta, se dejó interrumpir por los asistentes. Pero no tomó una decisión de fondo. Y no lo hizo porque, a pesar de no ser una dependencia particularmente atractiva para los partidos políticos, el Ministerio de Cultura sí puede convertirse en una ficha importante para conseguir el respaldo parlamentario para el éxito de las banderas de Petro en el Congreso. Incluso, se conoció que antes de la ruptura entre el presidente y César Gaviria por el trámite de la reforma a la salud, se barajó el nombre de María Paz Gaviria, hija del expresidente, para reemplazar a Ariza, un emblema del teatro colombiano y muy respetada en los sectores de la izquierda colombiana.