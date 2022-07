Después de 12 años de haberse estrenado cuarta película de la saga de “Shrek”, los seguidores del popular ogro se hacen ilusiones con la llegada de una quinta película.

El rumor, que por ahora ni desmienten ni confirman, comenzó con la publicación de un tweet a cargo de DreamWorks, productora de cintas animadas y responsable de la realización de Shrek.

“F es para Fiona, Fergus, Farkle, Felicia, Family, Far Far Away... ¿continuamos?”, se lee en trino que estuvo acompañado con una gigantesca letra “F” con la tipografía típica de Shrek junto a los trillizos de los ogros y los pies de uno alguno de sus padres.