Dependiendo del contexto comunicativo, las palabras parce y nea pueden ser vistas hoy como sinónimos, por ejemplo en un saludo entre amigos. ¿Y cómo se saludaba a los amigos antes?

“Los cercanos con el nombre propio, o se decían ‘hola viejo’, ‘qué más querida’, ‘princess cómo estás’, ‘hola mi pana’, ‘ami’, así podían hablar quienes fueron jóvenes en décadas anteriores. Saludamos distinto a los amigos porque la lengua cambia, porque en la juventud se concentran las transformaciones de la misma, son ellos los que más la dinamizan y es por naturaleza, no es impuesto, es innovación, creatividad y seguirá pasando con las próximas generaciones, es decir parce y nea pueden cambiar a futuro, no sabemos cuándo porque eso no se define, pero sí pasará”, dice la profesora Ortiz.