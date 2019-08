El terror en televisión, por dosis, es mejor

“Bueno, no diría muchos años, unos tres más o menos. Creo que todo lo que he hecho hasta este momento me preparó para The Terror. Estoy emocionado de que la gente vea este lado de mí tras venir de la comedia y el drama. Y creo que eso es humano, ¿verdad? Es la luz y la oscuridad. Una vez que tuve el papel quise abordarlo con el respeto y la reverencia que merecía”.

¿Cuánto tiempo se quedó con el personaje a pesar de haber terminado la serie?

“Para ser honesto creo que todavía estoy en ese proceso. Y hablé del tema con mis compañeros de reparto y amigos, no es realmente una depresión, pero hay un vacío. Porque has vivido con este personaje y esta historia y este mundo durante tanto tiempo. Y simplemente pasar al siguiente realmente ha sido difícil para mí. Entonces, no sé si lo he soltado”.

¿Y le había pasado antes?

“No, porque este es probablemente el papel más intenso y más grande que he tenido. Sabes, es la duración más larga que he tenido con un personaje. Y el hecho de que también tengo vínculos personales con el tema. Después de terminar la filmación hice un viaje, una especie de peregrinación a Japón. No había estado allí en más de 20 años y el programa me inspiró a reconectarme con mis raíces. Y vi a familiares que no había visto en 20 años. Y quién sabe cuándo habría vuelto a Japón si no fuera por esto. Y tomé un viaje en automóvil de tres horas fuera de Kioto para visitar Wakayama, que es la región de la que emigró mi familia y de la que emigraron estos personajes de nuestro programa. Y conocí al primo de mi abuelo, a quien nunca había visto antes, pero se parece a mi abuelo. Fue como si mi abuelo volviera a la vida. Fue muy impactante. Entonces, sí, a veces haces el trabajo para el proyecto, pero este proyecto me dio mucho a cambio, y todavía estoy en el proceso” .