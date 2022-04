Una total de catorce actores (mitad mujeres, mitad hombres) se ubican en el escenario en diferentes espacios que se configuran como distintas formas de la distancia (la migración, el exilio, el racismo, la homofobia, el clasismo, etc).

Todos son perseguidos por los fantasmas del conflicto armado y van en busca de una tierra prometida para el descanso.

Al mismo tiempo, tres dioses caídos juegan parqués: Lady Bristol, una pitonisa que vende almanaques Bristol para sobrevivir; Brenda Spencer, la dueña de la pensión “El Cielo – The Paradise”, que volvió de Estados Unidos después de viajar por el hueco; y X Nothing Nobody, un punkero que pesa personas por doscientos pesos en la calle “mientras trata de olvidar quién es”, se lee en la página oficial del Pequeño Teatro.

La obra, que además fue ganadora de la Beca de Creación Teatral de Gran Formato del Programa Nacional de Estímulos 2021 del Ministerio de Cultura, será estrenada este 21 de abril (de miércoles a sábado, a las 7:30 p.m. hasta el 14 de mayo) en la Sala Rodrigo Saldarriaga.