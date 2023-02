La Universidad de Stanford a través de un estudio, encontró que el consumo diario de marihuana puede generar enfermedades arteriales y coronarias en la persona.

“Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el cannabis no está completamente exento de daño y en realidad podría causar enfermedades cardiovasculares”, explicó el autor principal del estudio, el Dr. Ishan Paranjpe, médico residente de la Universidad de Stanford.

El estudio aún no es de carácter público, este domingo será presentado en la reunión que realiza cada año el Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology).

También puede leer: Paro cardíaco, ¿qué es y cómo evitarlo?

“Por lo tanto, la decisión de usar cannabis debe sopesarse cuidadosamente contra el potencial de enfermedad cardiaca grave”, dijo Paranjpe.

La medicina explica que la enfermedad de las arterias coronarias se presenta debido a la acumulación de una placa en las paredes de las arterias que suministran sangre al corazón. También se la conoce como aterosclerosis, que suele ser el tipo de enfermedad cardíaca más común.

Sus principales síntomas se manifiestan a partir de una angina en el pecho, debilitamiento, mareo, malestar estomacal, y dificultades para respirar.

También puede leer: Tecnologías de vanguardia para medir los latidos

Solo una vez a la semana

El estudio extrajo información de al menos un millón de personas en los Estados Unidos, quienes participaron a través del Programa Científico All of Us, administrado por el Instituto Nacional de Salud, que está diseñado para recabar información sobre la salud de la población a largo plazo.

Quienes se inscribieron en el estudio, debían completar una encuesta sobre el consumo regular que tenían de cannabis, quienes fueron clasificados por el equipo investigador en cinco categorías: usuarios diarios, (4,736 personas), usuarios semanales (2,720), usuarios mensuales (2,075), uso de una a dos veces en tres meses (8,749) y aquellos que nunca la usaron (39,678 personas). Luego, los investigadores compararon esas categorías con los registros médicos de los participantes, unos años antes después.

Descubriendo que quienes consumían a diario cannabis tenían un 34% de probabilidades de ser diagnosticados con enfermedad arterial coronaria, que quienes nunca habían usado la planta; y para las personas que la usaban una sola vez al mes o menos, no tienen un riesgo significativo, halló el estudio.