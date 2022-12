Por otro lado, Cuando Harry encontró a Sally es una de las comedias románticas más influyentes de la historia del cine, protagonizada por Billy Crystal en uno de los papeles más memorables de su carrera y por Meg Ryan, quien escenificó el orgasmo fingido más conocido en la gran pantalla. No todos los títulos fueron producidos por la industria de Hollywood: también hay muestras de cine independiente: el corto dirigido por estudiantes Behind Every Good Man y el documental Word is Out: Stories of Some of Our Lives entraron en la selección.

La lista completa de las películas seleccionadas es:

Mardi Gras Carnival (1898), Cab Calloway Home Movies (1948-1951), Cyrano de Bergerac (1950), Charade (1963), Scorpio Rising (1963) Behind Every Good Man (1967), Titicut Follies (1967), Mingus (1968), Manzanar (1971), Betty Tells Her Story (1972), Super Fly (1972), Attica (1974), Carrie (1976), Union Maids (1976), Word is Out: Stories of Our Lives (1977), Bush Mama (1979), The Ballad of Gregorio Cortez (1982), Itam Hakim, Hopiit (1984), Hairspray (1988), The Little Mermaid (1989), Tongues Untied (1989), When Harry Met Sally (1989), House Party (1990), Iron Man (2008), Pariah (2011).