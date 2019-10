Artista vallenato Mao Medina muere en accidente aéreo en México

Diversos medios de comunicación del país, sobre todo musicales, han publicado la noticia de la muerte de Mao Medina, un joven cantante de vallenato residenciado en Medellín, quien perdió la vida en un accidente aéreo en México.

Intervallenato.com, un medio digital de Valledupar dedicado a difundir información de este género musical, reportó la información y publicó una fotografía en la que padre e hijo se ven al lado de una avioneta, pero no se precisa en qué aeropuerto.

Hasta el momento, las autoridades de México, donde ocurrió el accidente en el que ambos perdieron la vida, no han divulgado información al respecto.

Mao Medina es una voz nueva del vallenato. Tras haber estudiado aviación y haber ejercido esta profesión por dos años, se radicó en Medellín hasta encontrar en el canto la pasión que lo aventó a convertirse en artista.

Se le conocen canciones como ‘Lo siento’, ‘Puedes irte’, ‘Mi amigo el trago’ y ‘Más allá de la vida’.

En la red Instagram, Mateo Barbosa, su compañero de acordeón, divulgó varios mensajes lamentando la partida de amigo y compañero musical.

“En el cielo siempre habrá lugar para ustedes dos, me acogieron como un miembro más de su familia, creyeron en mí y me demostraron día a día la importancia de sonreír y hacer lo que nos apasiona. Manito, te recuerdo lo que un día me dijiste, compañeros hasta que la música permita pero hermanos para siempre... siempre en mi corazón, descansen en paz”, escribió el artista.