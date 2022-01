Generación, un suplemento que deja huella

Aunque se basa en el libro Dopesick: Dealers, Doctors, and the Drug Company that Addicted America (Dopesick: Traficantes, dolores y la empresa farmacéutica que hizo adicta a América), de Beth Macy, la miniserie Dopesick, que se puede ver en Colombia en la plataforma Star+, también aborda la crisis de los opioides en Estados Unidos a través de la historia del doctor Samuel Finnix, interpretado por Michael Keaton. Finnix es el médico de un pueblo minero de Virginia, la región donde se empezó a introducir el OxyContin para manejar el dolor crónico. Sus pacientes, quienes al principio se muestran aliviados, terminan por convertirse en adictos, mientras el pueblo pasa de ser idílico a ver aumentar sus índices de prostitución, criminalidad y adicción.