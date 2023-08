Yatra, de 28 años de edad, encabezará el concierto Sounds of the Open 2023 presentado por Chase el próximo viernes 25 de agosto durante el US Open Fan Week, que se realizará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

El cantante paisa Sebastián Yatra, un gran seguidor del tenis y admirador de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz , recibió una invitación para acompañar a los deportistas en el US Open.

El Sounds of the Open es uno de los eventos clave del US Open Fan Week, que incluye una variedad de actividades desde el 22 de agosto hasta el sábado 27 de agosto.

US Open Fan Week hace partes del Torneo Calificador del US Open y permite obtener cupos al cuadro principal del US Open 2023, que comienza el lunes 28 de agosto.