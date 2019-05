Yo-Yo Ma subió al metro y se presentó de sorpresa en Medellín

“Es muy conmovedor escuchar tango en Medellín y creo que cuando escucho el bandoneón me conmueve mucho. No solo pienso en nostalgia, pienso en una pasión increíble que está atrapada dentro”, contó el músico. “El bandoneón fue inventado en Alemania, luego pasó a Italia y cruzó al océano Atlántico, así que, como nosotros, ese instrumento viene de muchas partes. Arriba y abajo como nosotros. El sobrevivió y nosotros sobrevivimos. Sobrevivimos porque somos creativos y somos resilientes ”.

Interpretaron Nostalgia de lo no vivido , una composición original del docente Marco Blandón y un homenaje al Teatro Junín. El sonido del bandoneón, los violines, las violas, el bajo, el piano y el violonchelo resonó y llamó a más transeúntes que se quedaron a escuchar.

Cuando salió y emprendió su aventura en el metro, el músico descendió en la Estación San Antonio y llegó hasta el Tranvía de Ayacucho donde lo esperaba la Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música. Ante un público que no entendía por qué los músicos estaban allí, el grupo empezó a tocar y posteriormente se les unió el maestro Yo-Yo Ma.

Aunque es uno de los más grandes en su campo, les recomendó a los músicos asistentes “nunca pierdan la valentía y cuando lleguen a ser exitosos, no abusen de su poder”.

Con el gesto de Yo-Yo Ma y su interpretación, Palacios se conmovió hasta las lágrimas. “El primer chelista que vi en un video fue a él, nunca me imaginé poder tocar con él”, contó. “Soy fan de su política de que uno como músico puede hacer mucho por la humanidad y él es un líder social y musical. El hecho de que el venga a Medellín significa muchas cosas, porque reconoce el esfuerzo que ha hecho la ciudad por transformarse a través de la cultura ”.

Luego le pidió prestado su violín a la docente Eliana Marcela Palacios, de 30 años, y empezó a interpretar una obra sobre pájaros. Dijo que decidió tocarla en Medellín porque sentía que esos animales tenían una fuerte relación con la ciudad: “los pájaros pueden volar, no tienen fronteras, y ustedes haciendo música pueden planear. Son pájaros que tienen sentido de libertad y para nosotros ese sentido está en la libertad de crear, de expresar, de recordar y de estar seguros”.

Allí también escuchó unas palabras de los estudiantes y luego les compartió una reflexión: “Para mí Medellín es una ciudad que está en el filo entre el pasado y el futuro y en esa punta es dónde está la creatividad. Porque nadie ha pasado por lo que ustedes han pasado y eso se refleja en el arte que he visto en el metro, en los murales de la calle y en la música que están creando . Es algo poderoso y fuerte”, destacó.

Surcó los cielos con su violonchelo abordo de una cabina del metrocable y culminó su recorrido en lo más alto: en el barrio 13 de noviembre con el imponente horizonte de las montañas dibujado.

Nuevamente, cargado de sonrisas, agradeció a los asistentes. Se despidió con más música y más fotos. Demostró que un artista puede interactuar de muchas formas con su público, que puede ser receptivo, escuchar y destacar el talento de otros.

La presentación de Yo-Yo Ma de este jueves será transmitida en directo desde el Metropolitano y será proyectada en el Parque de Los Deseos. De esa forma, si usted no puede asistir al concierto o si se lo perdió en el metro, no habrá excusa para no escuchar a este maestro y a su violonchelo.