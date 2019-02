Exjugadora de la Selección invita “al perdón y a construir”

Por Wilson Díaz Sánchez

Desde Brasil, donde juega para el club GO Audax de São Paulo, Andrea Peralta (30 años) reflexionó sobre el momento del fútbol femenino en Colombia.

Quienes conocen a esta deportista que sumó varios procesos con la Selección y jugó la Copa Libertadores con Formas Íntimas, señalan que es una gran profesional y futura entrenadora. Estudió Ingeniería Agroindustrial y cuando habla de esta disciplina lo hace con gran convicción.

En diciembre pasado, con otras colegas, entre ellas Jaqueline Fonseca (Bogotá), Karina Clavijo (Villavicencio), Carolina Pineda (Valle) y Gaby Santos (Huila), visitaron al director de Coldeportes, Ernesto Lucena, para ilustrarlo sobre la lucha que las mujeres han dado en el país procurando consolidar este deporte y pedirle intermediar ante Colfútbol, la Difútbol y la Dimayor para tener una Liga profesional más larga.

Por eso esta semana se sorprendió con la polémica que se desató en Colombia luego de que Melissa Ortiz e Isabella Echeverri denunciaron, desde EE. UU., algunas irregularidades en el manejo de las selecciones, ante lo cual el dirigente Álvaro González, al hacer los descargos, contó detalles desconocidos por la afición.

Andrea, ¿qué piensa usted de esta problemática?

“Estoy sorprendida porque eso salió a la luz, pues lo que las mujeres hemos buscado es una mejor estructura, un marco en el que podamos mantener nivel y evolucionar. Es bueno que la gente conozca la historia, desde 1991 cuando surgieron los torneos de la Difútbol, luego las selecciones y los resultados y participaciones en mundiales, Olímpicos y otros torneos. Sin embargo, cuando se expone lo del supuesto acoso sexual y las denuncia de las compañeras es diferente”.

¿Cree que había otros caminos para manifestarse?

“Nosotras tomamos una postura más diplomática de ir a Coldeportes para buscar apoyo y mejorar las condiciones, nunca fuimos a hablar ni bien ni mal de nada, sino a decirles que nos ayudaran a que las mujeres tuviéramos torneos más largos. Si bien don Álvaro González dijo que era contradictorio que ahora que hay Liga profesional no clasifiquemos al Mundial y a los Juegos Olímpicos, creo que esto se debe analizar a fondo, pues anteriormente entrenábamos casi todo el año y teníamos equipos que eran las selecciones regionales y practicábamos como grupo, ya no”.

¿En qué cambió todo?

“Ahora que existe Liga profesional nos hacen un mes de pretemporada, competimos 90 días y el resto del año quedamos sin trabajo. Luego nos toca correr solas, buscar un gimnasio, sostenernos. Esa continuidad de grupo ha hecho falta”.

¿Se ha fallado en las formas de pedir respaldo?

“Soy sincera, nosotras a veces nos equivocamos en creer que lo merecemos todo, es cierto que nos esforzamos como cualquier persona buscando los sueños, pero por momentos pedíamos de una manera errada, siempre era como buscando peleas y sin usar las palabras correctas, y eso ha originado la imagen de que somos problemáticas”.

¿Siente que eso es lo que está pasando ahora?

“Trato de no tomar partido, ni decir que Isabella y Melissa están haciendo bien o mal, el tiempo nos mostrará. Pero ya vimos que si uno muestra ciertas cosas tiene sus consecuencias. Ahora el fútbol femenino está revelando hechos ocultos que no van a caer bien entre los directivos, quienes sentirán que no es justo que les paguemos así”.

¿Qué es lo que más le preocupa de todo esto?

“No he hablado con ellas (Isa y Melissa), lo único que me preocupa es la situación de las niñas en Colombia porque don Álvaro dejó claro que se van a enfocar en procesos juveniles, que nos parece excelente. Pero también señaló que no trabajarán más con las mayores de 25 años, algo complejo porque ahí es cuando empieza la madurez de las futbolistas. Ojalá esto que pasa sea para que las jugadoras encuentren las mejores condiciones con torneos, la academia, pues cuando nació la Liga muchas dejaron de estudiar y eso no da porque solo se compite durante tres meses. Necesitamos capacitarnos, lo estamos dejando de lado y mi invitación a las nuevas generaciones es que hay que complementarse, no solo jugar fútbol porque mire lo que pasa de la noche a la mañana”.

¿Entonces se perderá todo lo hecho en mayores?

“Sí, se va a perder. ¿Qué pasa con mis compañeras que tienen 25 años y más, y que han estado con estos procesos? Sencillamente no van a poder aplicar la experiencia en el mejor momento de sus carreras, en el que uno se descubre, entrena su mente y sabe competir. Ahí también entra el tema emocional, de encontrarse como ser humano, porque a veces el ego, la envidia o lo que pueda expresar el corazón daña cualquier proceso. No es fácil convivir en un equipo cuando uno se cree más que otro, como en cualquier trabajo. Y los deportes colectivos tienden a convertirse en los más difíciles porque si no hay armonía grupal, así estén los mejores, no se logran los resultados”.

¿Algún ejemplo que ilustre?

“Si miras la nómina de Colombia en la Copa América reciente, era un equipazo. En la primera fase brillo y en la ronda final falló. ¿Cómo se va a olvidar jugar fútbol de un día para otro? Algo debió pasar. Nos está haciendo falta estudiar para saber pedir las cosas y entender que no es solo llegar a exigir. Ojalá en la Comisión Técnica de la Federación existiera un doliente que conozca las necesidades (¿Liliana Zapata que sí conoce del tema?). Que oriente a los demás para que, como sucede en otros países, a las jugadoras les enseñan a ir más allá del fútbol”.

¿Cuál es su mensaje final?

“Lo único que anhelo es que la Liga continúe y se fortalezca. Merecemos muchas cosas más y llegará el momento en que mejorarán las condiciones, hay que saber comportarnos en el manejo de redes, entender que el mercado del fútbol nuestro es diferente al de los hombres, a ellos los venden y reciben porcentajes. Hay que entender el contexto para que la evolución continúe. Invito a trabajar unidos, al perdón de las palabras ofensivas y a que empecemos de cero a construir un mejor fútbol femenino colombiano” n