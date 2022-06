Su entrenadora, la española Andrea Fuentes, fue quien la rescató. “ Ha sido un buen susto . Me he tenido que tirar porque no lo hacían los socorristas”, dijo la entrenadora al periódico español Marca .

“No se me va a olvidar, no he vivido muchas experiencias de estas. Aunque no es la primera vez que le pasa. Es una deportista a la que le gusta llegar al límite, pero hoy se ha pasado 20 pueblos. Le he dicho que no lo haga más”, declaró en la Cadena Ser.

“Creo que ha estado dos minutos al menos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua, pero la hemos podido llevar a un buen sitio, ha vomitado el agua, tosido y ya está”, señaló a la radio Rac1.