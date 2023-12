En el sur del continente, la ansiedad por la Copa del Mundo hace que sucedan cosas extrañas. Por ejemplo, que el tradicional álbum Panini haya despertado una verdadera locura colectiva. Todos quieren llenarlo, pero no hay suficientes “figuritas” para todos. Y esto, que quizás en otro país resultaría anodino, en Argentina se ha convertido, literalmente, en una cuestión de Estado: se han presentado disturbios entre la gente hambrienta de figuritas y la policía, y la situación llegó a tal nivel de tensión que fue necesaria una reunión entre el alto gobierno y los representantes de Panini para “buscar soluciones”, es decir, para imprimir más figuritas. La escasez también ha impulsado un mercado negro en internet con precios absurdos: la figurita extra de Messi, una de las más difíciles de conseguir, podía llegar a costar, en septiembre, 45.000 pesos argentinos, unos 2.400 dólares. Cifra descabellada para cualquier nación, pero más para una que, en el 2022, tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo y la más alta de Latinoamérica. Sin embargo, esto no parece preocuparle ni siquiera a la ministra de Hacienda, que a mediados de noviembre aseguró que durante el mes del Mundial la lucha contra la inflación quedaría relegada a un segundo plano porque “un mes no va a hacer la gran diferencia”. Y agregó: “Primero que Argentina salga campeón, después seguiremos trabajando”.

Aunque siempre me ha gustado el fútbol, al comprar los pasajes no pasaba por mi mente el Mundial de Catar. La desvergonzada corrupción de la FIFA al otorgarle la sede a un país sin ninguna tradición futbolística y en el que a diario se cometen violaciones flagrantes a los derechos humanos, y el hecho de que Colombia se hubiera quedado por fuera, eran algunos de los factores que no me permitían más que sentir una lejana curiosidad por el certamen.

22 de noviembre a 3 de diciembre del 2022: Una montaña rusa de emociones

En el partido inaugural de una fase de grupos totalmente disparatada, Arabia Saudita dio una de las mayores sorpresas de la historia de los Mundiales y derrotó a Argentina, y yo sentí que mi viaje se caía a pedazos. Luego, en el segundo juego, los gauchos sacaron la casta, vencieron a México y yo recobré la ilusión. Finalmente, aplastaron a la siempre decepcionante Polonia, pasaron primeros de grupo y yo entré en un estado de alta exaltación. En octavos, el rival fue Australia y, en un partido más sufrido de lo esperado, triunfaron 2-1 y se clasificaron a cuartos de final. Y así cumplieron lo más importante: mi sueño de ver en Argentina al menos un partido de Argentina se hará realidad.

9 de diciembre del 2022: Sin tiempo para respirar

En Buenos Aires aterrizamos muy temprano el viernes 9 de diciembre y, a las cinco de la mañana, nos registramos en un hostal ubicado en la Recoleta. Después de dormir un par de horas, y a pesar del viaje y del cansancio, me despierto lleno de energía. No es para menos: esta tarde juega Argentina contra Países Bajos por los cuartos de final.

Y, además, estamos en Buenos Aires. La casa de los cinco grandes de Argentina: Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Independiente y Racing. El hogar de muchos otros clubes importantes como Vélez Sarsfield, Argentinos Juniors, Huracán o Lanús. La fortaleza de la selección nacional, que usualmente juega en el estadio Monumental, en donde Argentina se coronó por primera vez campeona del mundo en 1978. Buenos Aires es fútbol.

Salimos a recorrer la ciudad. Descubrimos calles, cafés, librerías. Buenos Aires es también hermosa. Hay, sin embargo, un problema: hace mucho calor. Este es, hasta el momento, el día más caluroso del verano argentino en 2022. Y el pronóstico del clima es poco alentador: la temperatura alcanzará un pico de 37 grados, con sensación térmica de 40, a las cuatro de la tarde, hora del inicio del partido. En el transcurso del día, mis amigos, poco futboleros en realidad, me preguntan dónde quiero ver el encuentro. Les contesto que en una pantalla gigante, para sentir de cerca toda la emoción de la gente. A regañadientes, aceptan acompañarme. Faltando cinco minutos para el saque inicial, llegamos a la Plaza Intendente Seeber, en el punto en que se cruzan las avenidas Sarmiento y Libertador. La alcaldía ha instalado allí una pantalla de proporciones monumentales, la más grande de la ciudad. Pero hoy el lugar no está lleno, el calor ha espantado a muchos. No hay una sola nube en el cielo y el sol nos ataca con sevicia, sin posibilidad de sombra a la vista. Esto hace cambiar de opinión a mis amigos, quienes me informan, con esa clásica apatía de muchos jóvenes europeos, que prefieren ir a ver el partido a algún bar cercano. Indignado, les digo que me quedo. Me embadurno de bloqueador solar, me ajusto mi gorra y mis lentes de sol, y listo: que empiece el partido, que a eso vinimos.

La primera gran emoción llega pasada la media hora, cuando Messi, por medio de una sutileza imposible, desliza el balón entre las piernas gigantes de los jugadores holandeses, haciéndolo pasar por el único resquicio por el que podía pasar, y se lo hace llegar suave, delicadamente, a Nahuel Molina, quien, solo frente al portero, define como si no fuera defensor. Golazo. En la segunda parte, Messi, de penalti, anota el segundo. Tras el gol tiene lugar una escena que será recordada por mucho tiempo: el rosarino camina hacia el banco de suplentes rivales y se detiene, desafiante, frente a Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés, que había emitido algunas palabras provocadoras en su contra antes del partido. El 10 procede entonces a situar su mano derecha, con la palma completamente extendida, detrás de su oreja derecha, y su mano izquierda, con la palma completamente extendida, detrás de su oreja izquierda. Y permanece en esa posición, con la mirada fija en Van Gaal, durante varios segundos. Es el gesto supremo de combate: el famoso “Topo Gigio” popularizado alguna vez por Juan Román Riquelme, otro ídolo nacional. En Plaza Seeber la gente delira con su selección y con este Messi pendenciero, más maradoneano que nunca. Los hombres le gritan que lo aman, un par de mujeres le piden que les haga un hijo. Yo hago ambas cosas.

El gesto de Messi calienta definitivamente el partido. Las faltas se hacen muy numerosas y el árbitro reparte tarjetas como dulces. El huracán de agresividad en el que se ha transformado el partido –el de más tarjetas en toda la historia de los Mundiales: quince amarillas y una roja– termina por favorecer a los tulipanes, que se sacuden en los minutos finales. Primero, logran el descuento a través de un cabezazo; luego, en el último suspiro, por medio de una jugada preparada de una audacia que no recuerdo haber visto nunca en un momento de esa magnitud y a esa altura del partido (minuto 90+10), los neerlandeses consiguen el empate: 2-2 y alargue. La gente no lo puede creer. Plaza Seeber queda en silencio absoluto. Se escuchan tan sólo los gritos desgarrados de una joven: “Nooo... La puta madre... ¡¿Por qué, por qué?!, ¡¿por qué siempre tenemos que sufrir?!”.

Comienza el tiempo extra y el ambiente está tenso a más no poder. Pero yo, por mi lado, aunque quiero sufrir como un argentino más, no lo logro: siento, de manera absurda, irracional, que el destino no va a permitir que Argentina caiga eliminada el día de mi llegada al país, que no va a arrebatarme la oportunidad de verla avanzar en el camino hacia el título. Y a pesar del golpe recibido, la albiceleste renace y juega muy bien, domina la prórroga y está varias veces a punto de anotar. El partido termina y en Plaza Seeber la hinchada ha recuperado todo su ánimo. Se vienen, ahora, los siempre temidos, y muchas veces injustos, penaltis. Sin embargo, la gente parece confiada porque sabe que tiene de su lado al ‘Dibu’ Martínez, un arquero bastante común en realidad, pero que en penales es uno de los mejores, si no el mejor, del mundo. Y el ‘Dibu’ no decepciona: ataja los dos primeros cobros e impulsa a Argentina a la semifinal. En Plaza Seeber la gente salta, grita, ríe. Varios argentinos me abrazan como si fuera uno de ellos. Y yo, que no puedo evitarlo, me siento un poco uno de ellos.

Tras un par de cervezas de celebración con mis amigos, con quienes me reúno al salir de la plaza, y a quienes ya perdoné, tomamos un taxi para regresar al hostal. Empezamos rápidamente a conversar con el taxista sobre el partido. Él, aún emocionado, nos dice: “Ganamos porque Argentina pone muchos huevos”. Y aquí, debo decirlo, empiezo a sentir una cierta envidia. Envidia por la garra, la jerarquía de los argentinos. Que no se arrugan frente a nadie, que sacan lo mejor que tienen cuando todo parece perdido. Las almas de los argentinos se ensanchan cuando se asoman a contemplar el precipicio. No en vano puede leerse en el Martín Fierro, su libro nacional:

Yo soy toro en mi rodeo

Y torazo en rodeo ajeno;

Siempre me tuve por güeno

Y si me quieren probar

Salgan otros a cantar

Y veremos quién es menos.

10 a 12 de diciembre del 2022: La manija

En Buenos Aires, la “manija”, como se le dice en jerga argentina a esa expectativa que precede un momento importante, es desquiciante. En los restaurantes, bares y cafés, decorados todos con banderines, bombas y demás chucherías de colores celeste y blanco, no se habla de otra cosa que del Mundial. Comparado con lo que ocurre en muchos otros países, en Argentina impresiona que no sean sólo los hombres quienes hablen de fútbol: también las mujeres, e incluso las niñas, interceden con ánimo en la discusión. Una tarde, en un café, vi a una madre cantarle a su chiquilla, que tendría apenas dos años, una de las barras argentinas con el objetivo de enseñarle alguna palabra.

En las calles de la ciudad, el paisaje también es especial: nunca había visto tantas camisetas de fútbol ambulantes. Miles de personas cumplen sus obligaciones cotidianas portando con orgullo la albiceleste. Casi todas llevan el 10 de Messi en la espalda; sólo De Paul, Di María y Julián Álvarez tienen también algunos tímidos devotos. Pero hay algo más, algo muy especial, que, me parece, no sucede en casi ningún otro lado, porque la de los argentinos no es sólo una pasión irracional por la pelota: a los argentinos no sólo les gusta el fútbol, sino que también saben de fútbol. En efecto, no es inusual escucharlos criticar, con fundamentos, la disposición táctica elegida por el entrenador de su equipo, o teorizar sobre el rol del líbero en una defensa de cuatro, o deslizar alguna anécdota sobre la historia de los Mundiales. Y esto vale tanto para el obrero raso como para el ejecutivo del más alto nivel. Creo que este lugar privilegiado que ocupa el fútbol en su cultura explica por qué Argentina es, quizás, el país del mundo que mejores directores técnicos forma. Bilardo, Bielsa, Pékerman, Pochettino, Simeone, Scaloni... una lista –incompleta, por lo demás– de nombres de semejante estirpe no puede ser casualidad. Y no olvidemos a César Luis Menotti, el entrenador-filósofo, que en una ocasión, cuando era jugador, le contestó a un compañero que le reclamaba por no esforzarse más dentro del campo: “¿Además de jugar tengo que correr?”.