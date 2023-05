Desde que Nacional conquistó la Copa Libertadores de 2016 se hizo famoso un lema: “vamos todos juntos la hinchada y los jugadores”. Así deberán estar en el estadio Atanasio Girardot, este domingo, cuando el verde reciba a los dirigidos por Hubert Bodhert a las 6:05 p.m.

Gracias a los resultados que ha venido logrando el equipo en la Copa Libertadores y en la Liga, un sector de la hinchada que no creía en el actual proceso por la falta de refuerzos y tampoco en la gestión dirigencial ni en el proyecto del técnico Paulo Autuori, ha cambiado esa percepción y por eso le ha devuelto el respaldo al equipo.

Y es que como lo ha dicho el técnico brasileño: los protagonistas del fútbol son los jugadores y la hinchada.

En la primera fecha de los cuadrangulares, Atlético Nacional igualó 1-1 con Pasto en un partido marcado por la polémica debido a un tanto anulado al equipo verde, que el árbitro no pudo revisar en el VAR porque no se contaba con una cámara que certificara si el balón había o no cruzado la línea de gol.

Por su parte, Alianza Petrolera dio la sorpresa de la jornada al vencer a Águilas 5-3, porque el elenco de Rionegro se clasificó como el mejor de la fase de todos contra todos.

De esta manera el equipo de Barrancabermeja llega al Atanasio Girardot como líder del cuadrangular.

A este panorama, se suma la derrota de Nacional 2-1 la última vez que enfrentó a este conjunto, siendo esta también la última caída de la escuadra verdolaga, ya que tras ese compromiso ha disputado otros tres encuentros: Tolima, Pasto y Melgar en los que ajustó dos empates y una victoria.