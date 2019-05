Los lectores plantean soluciones al momento de Nacional

Sebastián Aguirre (@aguirresebas) sugiere que Nacional no debe traer jugadores por recomendación, porque alguien más dijo que era bueno. “No se deben repetir experiencias como las de Carlos Rivas, Ómar Duarte, Cristian Dájome, Luis Fernando Mosquera y otros tantos que no han dado la talla”. Lo paradójico es que el club verde tiene diseñado un plan institucional en el que se elige por perfiles y no por nombre. Sin embargo, a veces no funciona.