“Decir adiós a esta institución es llevarlos en mi alma; pude vivir el fútbol desde la grandeza. A todos los que me acompañaron en este camino: familia, amigos, compañeros, hinchada, no saben lo afortunado que me siento y lo que agradezco a Dios por cada respiro siendo verdolaga”, escribió en días pasados el deportista, quien pese a tener 38 años de edad es pretendido por el Rionegro Águilas, Unión Magdalena y otras escuadras del fútbol mexicano.

Así fue su despedida de Nacional.