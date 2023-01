El cuadro verdolaga no dio más detalles sobre el estado de salud del jugador brasileño, tan solo le envían un mensaje de apoyo y deseos de que pronto se recupere.

Francisco Da Costa llegó a Nacional como el goleador del Bolívar de La Paz. Tiene 27 años e inició su carrera en Paranaense, después pasó por Internacional, Tombense y San José antes de ir al fútbol mexicano en el que actuó en Venados, Atlante y Querétaro. Así mismo, jugó en Sol de América de Paraguay.

“La grandeza te da la gloria y no hay gloria sin grandeza. Eso me lo proporciona Nacional. Sé que hacer las cosas bien me va a llevar a lo más alto. Esa es la expectativa. En el fútbol ganar es muy complicado, pero cuando te das cuenta de que estás en un equipo de calidad te sentís más cerca de la victoria. Tengo una mentalidad ganadora, aprendo de las derrotas, pero hay que buscar ganar siempre y eso es lo que quiero en Nacional”, le dijo a EL COLOMBIANO.