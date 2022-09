Con el claro objetivo de meterse al grupo de los ocho, el cual a la postre cumplió, saltó al campo el conjunto verdolaga , que desde el inicio del partido tuvo un mayor dominio del balón. Sin embargo, este hecho no se veía reflejado en oportunidades claras de gol.

Ante este panorama el período inicial parecía cerrarse sin goles, pero con el tiempo cumplido un remate de Pabón s e estrelló en la mano de Federico Arbeláez y el juez central Andrés Rojas no dudó en decretar la pena máxima.

Duque no falla

SÍNTESIS DEL PARTIDO



NACIONAL 1



Técnico: Pedro Sarmiento

Jugadores: Kevin Mier; Andrés Román, Cristian Castro, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Yerson Candelo (Alexánder Mejía, 87’), Nelson Palacio, Dorlan Pabón (Jarlan Barrera, 86), Andrés Andrade (Álvaro Ángulo, 69) y Jéfferson Duque (Daniel Mantilla, 73’).

Gol: Jéfferson Duque.

Expulsado: D. Banguero (68’).

Figura: Kevin Mier.



PATRIOTAS 0



Técnico: José Hernández.

Jugadores: Geovanni Banguera; Mateo Rodas, Diego Ruiz, Luis Payares, Federico Arbelaez (Jorge Posada, 65’), Luis Pérez, Leonardo Flores, Carlos De Las Salas, José Ramírez (Carlos Mosquera, 76’), Cristian Barrios e Iván Rivas (Darwin López, 63’).

Goles: no anotó.

Figura: no tuvo.



Estadio: Atanasio Girardot / Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá) . / Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Javer Motta (C/Marca). / Asistencia: 21.060 espectadores.