El elenco verdolaga, que solo suma un punto, necesita del triunfo, pues muchos no se explican cómo se pasó en un par de semanas de la euforia de salir campeón, tras cinco años sin hacerlo, a la incertidumbre que han generado los resultados de las primeras fechas del torneo.

¿Qué hacer para salir del fondo? La respuesta la dio Carlos Augusto Navarrete, quien dirigió al elenco verde entre el 2000 y el 2001: “Hay que conocer muy bien al grupo para saber cómo se va dirigir a él, qué comportamientos se deben de pedir y qué hay que cambiar en cuanto al trato con los jugadores o el entrenamiento. Es claro que en esto no hay fórmula mágica para saber cuál es la decisión a tomar, cada caso es particular”.

Desde ese entonces no era último, posición que espera abandonar este fin de semana, pues los jugadores son conscientes de lo que esto implica.

Nacional no se ubicaba en el último lugar de la tabla a nivel local desde el torneo Apertura de 2009, en el cual ocupó esa plaza en la segunda fecha, luego de caer en el Atanasio frente a América de Cali (2-0); y en la decimoquinta, tras empatar con Santa Fe (1-1), en El Campín, el 9 de mayo.

Desde 2009-1 no era colero

Según Navarrete, hay que hacer un trabajo en particular con los más jóvenes de los diferentes grupos, pues de la noche a la mañana las cosas no pueden cambiar tanto y se debe tener claro que ellos no pueden dejar a un lado la motivación, la exigencia y el sentido de pertenencia que implica estar en una institución como estas.

Si bien reconoce que es normal que se genere malestar por el hecho de que el club esté de último, lo que de paso genera presión, el orientador también es claro al afirmar que no se puede condenar a este grupo y a su entrenador con solo tres fechas disputadas hasta ahora.

“Esta situación es normal con jugadores que no tuvieron descanso y quizá con un desgaste mental que hace más daño que el desgaste físico, porque venían jugando partidos determinantes. Eso hay que saberlo entender. No tengo duda de que el equipo va a levantar, hay que rodear el cuerpo técnico y a Hernán Darío Herrera que puede estar implementando una nueva estructura y un modelo de juego, lo que puede darse el lujo de hacer después de salir campeón”, apuntó Navarrete.

En este encuentro reaparecerá Aldai Quintana, en la titular; y Jarlan Barrera, entre los convocados. También podría darse el debut de Andrés Felipe Román, ante la ausencia de Juan David Cabal, por lesión.