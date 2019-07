Nacional fortalece los juveniles

Juvenil que muestre condiciones y se esfuerce va a tener un lugar en el proceso del técnico Juan Carlos Osorio en Nacional. Así lo dijo el estratega desde que regresó y ante el Lanús de Argentina, terminó el partido jugando con cinco futbolistas menores de 20 años. “Es muy rescatable rematar un partido con esta cantidad de jugadores sub-20, lo que habla positivamente del proyecto que está realizando Nacional con sus divisiones menores”.

Osorio manifestó que está seguro que, por lo menos, uno o dos de los juveniles, van a tener un protagonismo en sus esquemas de juego. “Van a ser muy importantes, a tener la oportunidad de contribuirle al grupo, no es fácil saltar de una categoría sub-18 al equipo profesional como le tocó a Juan David Cabal para ser el lateral inicialista, y me parece que compitió muy bien y no desentonó”.

También destacó el trabajo de Andrés Perea y Andrés Reyes. “Reyes claramente le va a competir a Cristian Moya por un puesto en el equipo. Y podría nombrar a otros jóvenes. Me parece que en la medida que tengamos esa competencia interna vamos a mejorar individual y colectivamente”.

El presidente del club, Juan David Pérez, también destacó que los juveniles estén teniendo importancia. “El objetivo es ser competitivos. El sábado se vio a Juan David Cabal y a Alexis Estupiñán; son jugadores de las categorías juveniles que van sumando poco a poco. Queremos lograr, a fin de año, que varios de estos juveniles sean realidades”.

Pérez reconoció que, además de los juveniles de las categorías inferiores, hay otros que han traído con la idea de evolucionar y sumar.

“Llegan con la exigencia de ser altamente competitivos. Me alegra mucho lo de Cabal, porque era un jugador que en procesos pasados no había aparecido pese al gran presente que ha demostrado en las categorías en las que ha jugado. Hay que reconocer el trabajo que el profe Osorio hace de conversar con los distintos técnicos de las menores, observa los jugadores y los suma a los entrenamientos. La idea es saber arroparlos y llevarlos para que en un tiempo prudencial tengamos dos o tres realidades consolidadas”.

Pérez agregó que en este nuevo ciclo se notan con buena posibilidad Cristian Moya, Andrés Reyes, Cristian Blanco, Juan David Cabal, Alexis Estupiñán y Jean Luca Rivera.

Respecto a la llegada de otros jugadores, sean juveniles o refuerzos, este fue el panorama que planteó: “Estamos acabando de ubicar algunos jugadores, por ejemplo, Lucena (Ronaldo) quedó listo para Jaguares; Gustavo Torres, con Rionegro, también. Estamos pendientes de ubicar a Andrés Sarmiento, que seguramente quedará en Cúcuta, y también a Fernando Monetti, Gilberto Alcatraz García y Hadier Borja” .