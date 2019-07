Nacional inicia con “cero excusas”

Este sábado también empieza la participación del equipo femenino de Atlético Nacional en la Liga Femenina. Lo hará en el Polideportivo Sur, también ante el Once Caldas, desde las 3:00 p.m., con ingreso gratuito para los aficionados. Antes, a las 2:00 p.m., harán la presentación del elenco. El duelo se realiza por la primera fecha del grupo A, en el que comparten zona con Pereira y el Independiente Medellín. Después del juego de hoy, el conjunto verdolaga enfrentará al Pereira el domingo 21 de julio a la 1:30 p.m.

El once caldas se renovó para el segundo semestre

· El club manizaleño comenzará la Liga-2 con los siguientes refuerzos: José Junior Julio, como titular en defensa al lado de Andrés Felipe Correa; los volantes Erick Montaño y Enrique Serje, y los atacantes Adrián Estacio y Edis Ibargüen.

· El técnico Hubert Bodhert fue una de las revelaciones del campeonato anterior, aunque el equipo se desinfló sobre el final.

· Se habló de roces entre el cuerpo técnico y los directivos antes de iniciar esta campaña; sin embargo, el mismo Bodhert los desmintió: “No sé de dónde salieron las sensaciones de que no hay empatía. Les aseguro que si no hubiera relación, este cuerpo técnico no estaría acá”.