“Quiero jugar, clasificar a la final y salir campeón”: Aldo Leao

Ya no es el Aldo Leao Ramírez que se tragaba la cancha en sus comienzos en el fútbol, daba pases de gol, gambeteaba y los hacía él mismo. Hoy, a sus 38 años de edad, dice jugar de una manera más inteligente, eso sí, mantiene su talento intacto, y en el último partidos de la fase de todos contra todos ante Santa Fe, fue una de las figuras. Dialogamos con él antes del primer duelo de los cuadrangulares, mañana frente a Junior, a las 7:00 p.m.

¿Cómo llega el grupo a estos cuadrangulares?

“Es una instancia para disfrutar, Nacional la sabe jugar, los que estamos es porque merecimos estar acá. Se trata de disfrutarla y pensar en los rivales que no van a ser nada fáciles”.

Nacional viene en un nivel ascendente, ¿la irregularidad quedó atrás?

“Sí, venimos en alza, bien tranquilos y fuertes. Con el deseo de hacer las cosas cada vez mejor y pensando en lo que será el juego con Junior”.

¿Por qué no se ha encontrado la regularidad que pretende Nacional?

“Son muchas cosas, las lesiones, los jugadores que van a las selecciones. Muchas veces tuvimos partidos para haber ganado y los terminamos perdiendo por ineficacia, fuimos superiores y no lo reflejamos en el marcador. Eso pasa cuando hay muchos cambios en los equipos y momentos de transición. El haber clasificado a los ocho es una motivación por todo lo que hemos vivido en el semestre, ya estamos acá y pensamos en lo que viene”.

¿Cómo llegar a la final?

“Con el apoyo de la hinchada, ganándole a todos los rivales que tenemos en el grupo de local y sumar de visitantes”.

¿Le transmite su experiencia a los muchachos?

“De eso se trata, además de intentar mantenerme a su nivel, cuando hay que chocar todavía chocamos, pero ahora intento jugar de manera más inteligente, saber moverme en la cancha y que todos me vean como un socio”.

¿Cómo va el proceso de renovación del contrato con Nacional?

“Bien, bien, pero estoy disfrutando mi presente, el día a día. Estar acá es una bendición, dejé una oportunidad en México muy importante porque quería volver, y es en el club en el que sueño retirarme. Se me acaba en un mes el contrato y cada uno de esos días solo pienso en entregar lo mejor y disfrutar. No sé si renovaremos por seis meses, o si no, igual me iré feliz. Seguiré corriendo por esta camiseta hasta el último día”.

¿Cuál es entonces su mayor anhelo en este momento?

“Jugar estos cuadrangulares, clasificar a la final y salir campeón, porque Nacional hace parte de mi vida, le debo el haberme ido al exterior y a una selección. El día de mañana si me toca irme, iré al estadio como hincha para seguir apoyando esta camiseta”.

¿Todavía disfruta el día a día del fútbol?

“Sí y estoy orgullosos de llegar en condiciones a la edad que tengo, aún me levanto con deseos de entrenar y el día que no lo sienta así, pensaré en el retiro, porque no me voy a engañar, pero por ahora todavía estoy feliz en mi profesión”.