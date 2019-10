Nacional será cabeza de un cuadrangular

SANTA FE 0



Técnico: Hárold Rivera.

Jugadores: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Nicolás Hernández, Edwin Herrera; Juan Daniel Roa, Sebastián Salazar (Róger Torres, 85’), John Velásquez, Fabio Burbano (Jhon Miranda, 80’); Guillermo Murillo (Juan Pedroza, 61’), Jéfferson Duque.

Goles: no anotó.

Figura: Nicolás Hernández.

Expulsados: no tuvo.



NACIONAL 0



Técnico: Juan Carlos Osorio.

Jugadores: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Andrés Reyes, Juan Cabal (Alexis Henríquez 46’), Christian Blanco; Daniel Muñoz, Brayan Rovira, Alberto Costa (Yerson Candelo 61’); Jarlan Barrera, Pablo Cepellini, Patricio Cucchi (Hernán Barcos, 69’)

Goles: no anotó.

Figura: Daniel Muñoz.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: El Campín. / Árbitro: Jorge Guzmán (Meta) . / Asistentes: Víctor Wilches (Casanare) y Helbert Linares (Meta) . / Asistencia: 30.000 personas aproximadamente.