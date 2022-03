Por Redacción deportiva

El respaldo por parte de los hinchas a Hernán Darío Herrera empieza a crecer con el pasar de los días.

El Arriero es considerado un hombre de la casa y ese solo hecho hace que tenga mayor aceptación entre la fanaticada. Lució la camiseta del verde como jugador entre 1976 y 1984, y los seguidores lo catalogan entre los mejores de la historia del club.

Pero los hinchas de antaño no son los únicos que apoyan a Hernán Darío. Un buen porcentaje de las nuevas generaciones, también. Así lo refleja el mensaje que publicó recientemente en su cuenta de Twitter la barra Los del Sur. “Aguante el Arriero, más sangre y huevos que muchos”, trinó la barra.

Según datos de Óscar Yamit Quiroz, como entrenador encargado Herrera lleva 22 partidos al frente de Nacional en dos períodos, de los cuales ha ganado 11, empatado 7 y solo ha perdido 4, en los que ha cosechado un total de 40 puntos, que le dan un rendimiento del 60,6 %.

En el actual proceso, el entrenador está invicto con Nacional: empató con Olimpia (1-1) y Cali (3-3), y derrotó al DIM (2-0) y a Jaguares (3-1).

Aclaración sobre Aldair

En la sección deportiva de este jueves (página 36) se dijo, con base en la información de una fuente externa al club, que los derechos deportivos de Aldair Quintana pertenecían a la empresa Élite, de Carolina Ardila. La realidad es que el arquero tolimense hace parte de la agencia Best of You, cuyo representante es Diego Torres