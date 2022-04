El guardametas que también fue campeón con las selecciones juveniles de Colombia en el Torneo de Toulón en 2011 y Sudamericano Sub-20 en 2013, está radicado en Estados Unidos y su último equipo fue el San Antonio F. C. de la USL Championship de ese país, con el que jugó dos compromisos.

Bonilla arrancó su carrera profesional con Chicó y pasó por Atlético Nacional, Equidad, Millonarios y en el exterior jugó en Al-Fayha FC (Arabia Saudita) y Estados Unidos. Además, disputó tres mundiales con Colombia, el sub-17 en Nigeria (2009) y dos sub-20 en Colombia (2011) y Turquía (2013).

En declaraciones a El Heraldo, Bonilla mencionó que “ya no sentía lo mismo que antes, yo siempre he sido una persona con pasión, con amor y al no sentir eso pensé que hay ser honesto conmigo mismo y por eso decidí retirarme”.

El arquero, además, tiene una empresa en Miami con un primo, dedicada a las inversiones en el sector inmobilirario y por eso afirma está tranquilo con la decisión que tomó.