Unas declaraciones del técnico de Atlético Nacional, tras el empate 1-1 con Junior en Barranquilla, llamaron la atención. “Para el profesor Juan Cruz Real, este que está acá es el entrenador de Nacional. Yo me llamo Hernán Darío Herrera, soy colombiano y antioqueño de pura cepa, entonces este tiene nombre. Profesor Juan Cruz Real, hay que respetar también”.

Eso hizo que los periodistas buscaran respuestas del técnico argentino para determinar si, como dijo el “Arriero”, había alguna falta de respeto. Sin embargo, fue el mismo Cruz Real que este lunes se refirió al tema en otra rueda de prensa.

“Lo único que dije fue ‘el entrenador del otro equipo’. No le falté al respeto a nadie, como lo digo siempre que hablo de cualquier colega ‘es el entrenador del otro equipo’. Me parece que hablo bien del rival y lo que hace. Creo que el profesor Herrera se equivocó en la interpretación, yo no le falto al respeto a nadie. Es más, lo más sano es que él ahora haga otra rueda de prensa diciendo que me malinterpretó, porque primero yo respeto a todo mundo, segundo, eso es lo que me enseñaron desde niño y no menosprecio a nadie ni al que recién empieza ni el que tiene 30 años en el fútbol. Tercero, él es una persona mayor, más grande que yo y me parece que se equivocó feo esta vez y sería bueno que pida disculpas y no que trate de ensuciar o dejar mal parado a un colega”.

Herrera no se ha vuelto a referir al tema.

De otro lado, este lunes se le practicaron exámenes a Giovanni Moreno para determinar la gravedad de la lesión que sufrió en este partido cuando anotó el tanto de la igualdad. Aún se desconoce el diagnóstico