Francisco Foronda, exjugador verde, le pide a Osorio dejar de hacer locuras

El exdefensor Francisco “Pacho” Foronda, quien jugó en Atlético Nacional de 1992 a 1996, le envió un mensaje al técnico Juan Carlos Osorio de cara a los tres partidos que le restan al verde en los cuadrangulares semifinales. Acá reproducimos la misiva:

“Analizaré a mi verde del alma. No tengo la verdad absoluta, es solo una simple opinión, pero creo que Nacional solo mejorará si el técnico Osorio recapacita y deja de hacer tantos inventos y rotaciones, que ponga un equipo base titular en 10 días que le quedarán de competencia. Serán 3 fechas, en las que le pido, por favor, que deje 11 titulares fijos. Acá le hago una recomendación:

El arquero puede ser cualquiera de los que hay: Cuadrado o Aldair. Los defensores: Daniel Muñoz, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez y Christian Mafla. Los volantes: Braya Rovira, Baldomero Perlaza, y Pablo Ceppelini. Adelante: Jarlan Barrera, Vladimir Hernández y Hernán Barcos. Con esta nómina, en lo que resta, no solo golearán a los 3 rivales, sino que Nacional llegará a la final.

Osorio, ponle solo un poquito de sentido común, y seguro vencemos a Junior en Barranquilla, a Tolima en Medellín, y a Cúcuta en su casa. Ten en cuenta que serás culpable si no llegamos a la final, como también si lo logramos.

Por favor hazme caso. Deciles a los defensores que cuando estemos atacando cojan hombre a hombre y que sobre uno, de esa manera no nos contragolpean. Osorio, es muy sencillo, colocá a los “jugones”, no los dejés sentados.

Al verde tratalo con sentido común y analizá bien qué querés hacer.

Es tu obligación ganar el título con este Nacional en un torneo que es mediocre. Poné los que son en cancha, cero rotaciones sin argumentos.

En cinco meses no hubo torneos internacionales y fuimos eliminados rápidamente de la Copa Águila. Así que solo competimos en esta Liga.

En mi época de jugador no aceptaría tal despropósito y falta de respeto, hoy juego y mañana no. Por Dios, si querés un equipo competente y competitivo, dale continuidad a los 11 titulares, el resto debe esperar, que compitan por estar entre los 16 que vayan a cada partido.

No intentes quedar bien con Dios y con el diablo, el fútbol no se maneja así. Sin repeticiones ni continuidad no hay automatismos.

Ojalá usted, “Mister”, recapacite.

Francisco “Pacho” Foronda”.