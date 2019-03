¿Por qué lloró el “Indio” Ramírez tras ser sustituido frente al Cali?

Más allá del empate 2-2 entre Atlético Nacional y el Deportivo Cali este miércoles en el Atanasio. Una imagen fue la que llamó la atención, las lágrimas de Juan Pablo el “Indio” Ramírez tras haber sido sustituido por el técnico Paulo Autuori.

Y es que cuando se produjo la sustitución, al minuto 35 del primer tiempo, el jugador estaba siendo silbado e insultado por un sector de la hinchada, porque en el campo de juego no tenía una buena producción.

El “Indio” no ha podido consolidarse en el actual proceso como tampoco lo hizo con el técnico anterior, Jorge Almirón, pese a que los entrenadores y sus compañeros destacan sus condiciones de juego.

En la rueda de prensa posterior al encuentro ante los azucareros, el técnico brasileño dijo que él asumía toda la responsabilidad en la situación del volante.

“Él no va a ser el chivo expiatorio porque no lo voy a permitir. No acepto que el jugador baje el estado de ánimo, no hay motivo para eso, hay que ser fuertes mentalmente. Él tuvo decisiones equivocadas y no podía perder tiempo, necesitábamos hacer algo y fue lo que hice. Cualquier cosa que hablen de él yo voy a estar al frente, pongo el pecho a las balas por el Indio”, aseguró Autuori.

Por su parte, en las redes sociales las imágenes del futbolista llorando han causado todo tipo de comentarios, unos solidarios y otros malintencionados.

El jugador demuestra una alta frustración, porque muchas veces ha dicho que su situación cambiará y podrá aportarle al club todo su fútbol, pero hasta acá le ha costado.